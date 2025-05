S’il doit gérer un problème d’am­poule sous le pied gauche, Novak Djokovic s’est néan­moins voulu rassu­rant en confé­rence de presse à Roland‐Garros, où il va affronter qualifié autri­chien Filip Misolic (153e mondial) au troi­sième tour ce samedi en session de nuit.

« Il m’a fallu une heure pour gérer mon ampoule, je saignais. Il a fallu enlever le sang, puis sécher l’ampoule. Ce n’est pas très agréable. Mais je ne pense pas que ce sera un problème pour récu­pérer. La bonne chose dans les Grands Chelems, c’est que l’on a un jour entre 2 matchs. Donc, cela me donne le temps de récu­pérer et de me préparer au suivant. »