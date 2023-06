De passage en confé­rence de presse quelques minutes seule­ment après sa victoire auto­ri­taire face à Alejandro Davidovic Fokina, Novak Djokovic, quelques peu chahuté lors de cette rencontre par certains indi­vidus dans les tribunes, a forcé­ment été inter­rogé sur le public fran­çais qui a beau­coup fait parler de lui ces dernières heures.

« Des hauts et des bas, je dirais, tout au long de ma carrière. Ils m’ont beau­coup soutenu, je pense, les années où j’ai perdu en finale ou, vous savez, les dernières étapes avant de remporter un titre. Ces années‐là, j’ai reçu beau­coup de soutien et d’amour, et j’en suis très recon­nais­sante. J’en garde de merveilleux souve­nirs. Aujourd’hui (vendredi) encore, je reçois du soutien. Je pense que la majo­rité des gens viennent pour appré­cier le tennis ou pour soutenir l’un ou l’autre joueur. Mais ce sont des indi­vidus. Vous savez, il y a des gens, des groupes ou autres, qui adorent huer tout ce que vous faites. C’est quelque chose que je trouve irres­pec­tueux et que je ne comprends pas. Mais c’est leur droit. Ils ont payé leur billet. Ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Parfois, vous savez, je me tais. Pas toujours. En fait, 99 % du temps, je me tais. Parfois, je m’y oppose, car j’es­time que lorsque quel­qu’un manque de respect, il ou elle mérite une réponse. C’est de cela qu’il s’agit. »