Alors que Novak Djokovic n’est plus qu’à une petite unité de Rafael Nadal et Roger Federer au nombre de Grands Chelems, Punto de Break fait le point sur leurs présences. Ou plutôt leurs rares absences. Le numéro 1 mondial n’a manqué qu’un seul Majeur depuis son tout premier en 2005 en Australie. Une bles­sure au coude l’avait empêché de disputer l’US Open 2017.

En compa­raison, Rafael Nadal a dû déclarer forfait pour 10 tour­nois du Grand Chelem depuis son tout premier, Wimbledon 2003. Roger Federer, lui, en a manqué 8, dont un en tout début de carrière. Et il a surtout enchaîné 17 ans entre 2000 et 2016 sans manquer un seul de ces quatre grands tournois.

Novak Djokovic est le plus jeune des trois et il sera lui aussi certai­ne­ment contraint de se retirer un peu plus souvent à l’avenir pour se préserver. Il avait déclarer récem­ment après son sacre à Roland‐Garros qu’il revien­drait peut‐être encore une ou deux fois à Paris. Un signe annonciateur…