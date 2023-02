Lors de sa confé­rence de presse ce mercredi, Novak Djokovic a abordé de nombreux sujets. Evidemment le sujet Rafael Nadal a été évoqué et le Serbe a une envie folle, celle de jouer Rafa pour la 60ème fois à Roland‐Garros en finale.

« J’aimerai jouer mon 60ème duel face à Nadal lors de la finale de Roland Garros. D’ailleurs je pense que nous serions tous les deux d’ac­cord. Il est sans aucun doute le plus grand rival de ma carrière, nous sommes égale­ment proches sur le plan géné­ra­tionnel, même s’il a commencé à connaître plus de succès au niveau profes­sionnel plus tôt que moi. »