McDonald au premier tour mardi, Novak Djokovic s’est déjà exprimé chez nos confrères serbes de Sportklub. S’il vient de remporter son 100e titre en carrière à Genève, le joueur de 38 ans reste prudent.

#Djokovic : I’m still sear­ching for the confi­dence, the level of play and move­ment needed to win a Slam. That’s what I want the most — it’s the reason I’m still playing, after all. 2⁄ 4