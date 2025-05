Dans des propos relayés par le média serbe Sportklub après sa victoire en trois sets contre Mackenzie McDonald au premier tour de Roland‐Garros (6−3, 6–3, 6–3), Novak Djokovic s’est exprimé avec beau­coup de fran­chise sur les pensées qui lui traversent l’es­prit en match.

« À chaque match, il y a des doutes, des peurs, toutes sortes de choses. Il faut analyser et discuter cela plus en profon­deur. Je n’aime pas qu’on dise : ‘Ne pensez que posi­ti­ve­ment, les grands cham­pions n’ont pas de pensées néga­tives’. Je n’y crois pas et je ne pense pas que ce soit vrai. Nous sommes tous humains. Peu importe le nombre de matchs que j’ai disputés, mon expé­rience et ma confiance en moi, il y a de la nervo­sité : on attend de moi que je gagne 99 % des matchs, tout cela m’af­fecte. Ce qui distingue les cham­pions des autres, c’est la façon dont on s’at­tarde sur les défis émotion­nels et les pensées qui peuvent nous distraire, c’est‐à‐dire la rapi­dité avec laquelle on récu­père et la concentration. »