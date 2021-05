Arrivé plus tard que la plupart des joueurs sur le site de Roland‐Garros après sa victoire sur le tournoi de Belgrade ce samedi, Novak Djokovic s’est donc présenté en confé­rence de presse ce lundi. Programmé pour la session de nuit de mardi où il n’y aura pas de public en raison du couvre feu, le numéro 1 mondial a été inter­rogé sur le tableau dans lequel il se retrouve dans la même partie qu’un certain Rafael Nadal.

« Il y a quelques mois, nous étions ici, mais il est vrai que les condi­tions étaient assez diffé­rentes. Honnêtement, je ne peux pas vous dire si je préfère le froid et l’humidité de l’année dernière ou les condi­tions actuelles, car histo­ri­que­ment j’ai toujours eu de bons résul­tats ici. En 2020, j’ai eu un tournoi magni­fique, mais la façon dont Rafa a joué en finale était incroyable. Je trouve que je frappe bien la balle, je me sens très bien émotion­nel­le­ment et je pense que gagner à Belgrade a été la meilleure prépa­ra­tion possible. Maintenant, il s’agit d’aller pas à pas, je pense que mon niveau va monter progres­si­ve­ment à chaque match et je dois me concen­trer sur mon parcours, je ne dois pas être obsédé par cette hypo­thé­tiques demi‐finale. »