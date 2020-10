Qualifié pour son 11e quart de finale de rang à Roland Garros, Novak Djokovic a été interrogé en conférence de presse sur son évolution en tant qu’humain et joueur de tennis. Et selon le numéro 1 mondial, il n’y a pas de différence : « Je ne vais pas vous dire que je suis une personne complètement différente sur le court de tennis, que ce n’est pas la même personne que je suis dans ma vie privée. C’est quelque chose de très difficile à faire. En tout cas, je ne suis pas d’accord avec cette façon de voir les choses », a d’abord lancé le Serbe.

« Je pense que nous sommes toujours la même personne, que ce soit sur le court ou en dehors du court, que ce soit à la maison ou ailleurs. Je pense qu’il y a une courbe d’apprentissage. Lorsqu’on est sur le court, on revêt ses habits professionnels et on essaie de gagner un match de tennis. C’est quelque chose de sérieux. Parfois on prend du plaisir, parfois cela provoque de la frustration, mais au bout du compte, le court c’est véritablement l’endroit où je suis en mesure de m’épanouir, de forger mon caractère et ma personnalité. »