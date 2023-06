Hué lors de sa victoire au troi­sième tour de Roland‐Garros contre Alejandro Davidovich vendredi, Novak Djokovic a exprimé son agace­ment sur le court mais aussi en confé­rence de presse et au micro d’Eurosport.

« Je ne veux pas me faire d’en­nemis car je suis encore dans le tournoi. Je reste diplo­mate. Mais parfois, je ne comprends pas. Je fais une double faute et on me hue, je prends un temps mort médical et on me hue. Certaines personnes aiment évidem­ment faire ça, mais ce n’est pas la majo­rité du public qui le fait. La plupart d’entre eux sont là pour me soutenir ou soutenir l’autre joueur, pour appré­cier le tennis. Mais certaines personnes aiment inter­férer dans le jeu et manquer de respect aux joueurs. La plupart du temps, je déglutis, je ne réagis pas, mais il m’ar­rive de m’op­poser à cela parce que c’est un manque de respect », a lâché l’homme aux 22 titres du Grand Chelem, qui a égale­ment été défendu par John McEnroe.