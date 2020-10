Novak Djokovic est meurtri. Sévèrement battu par Rafael Nadal en finale de Roland Garros, le numéro 1 mondial aurait-il été un peu trop sûr de ses forces ? Lors de la conférence de presse d’après match, il a reconnu qu’il avait été surpris par la prestation de son adversaire tout en lui rendant hommage…

« Je pensais que ces conditions me seraient plus favorables. Je me sentais bien pendant le tournoi, j’avais bien joué à Rome, j’étais confiant dans mon jeu. Mais Rafa prouve toujours que l’on s’est trompé. C’est pour cela que c’est un si merveilleux joueur. Au plan tactique, je me suis peut-être trop précipité pour essayer de jouer des points plus courts, des coups gagnants. Je ne construisais pas bien mes points, cela s’est traduit dans le résultat », a déclaré un « Nole » un peu sonné.