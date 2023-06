Lors d’une confé­rence de presse très riche, Novak a expliqué dans quelle dispo­si­tion mentale il était avant d’aller jouer sa finale pour tenter de remporter le 23ème titre du tournoi en Grand Chelem de sa carrière.

« La pres­sion est toujours sur mes épaules, donc ce ne sera pas diffé­rent. Mais cela fait partie de mon sport, de ma vie, de tout ce que je fais. Je pense que la pres­sion est un privi­lège. Mais c’est aussi une source de moti­va­tion. Une grande moti­va­tion pour bien jouer et atteindre le dimanche. Je me suis donc bien préparée pour être dans cette posi­tion et être prête pour cette bataille, cette bataille pour gagner cet autre titre du Grand Chelem »