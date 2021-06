Après son titre à Belgrade samedi, Novak Djokovic a parfai­te­ment débuté Roland‐Garros. Jeudi, il s’est défait sans diffi­culté de Pablo Cuevas (6–3, 6–2, 6–4). Le numéro 1 mondial, souvent breaké dans sa ville natale la semaine dernière, affirme s’être réglé au service Porte d’Auteuil. Contre l’Uruguayen, il a marqué 86% de ses points derrière sa première balle. Nole explique que les balles l’obligent à se concen­trer sur ses jeux de service, malgré son immense qualité de retour si connue.

« Je préfère servir plutôt que retourner avec des balles neuves. Mais ces balles Wilson qu’on utilise cette année et l’année dernière sont diffé­rentes de celles des années précé­dentes à Roland‐Garros. Comme je l’ai dit, elles rebon­dissent beau­coup si tu joues dans des condi­tions plus chaudes, en pleine journée, elles rebon­dissent très haut, donc il faut vrai­ment s’y adapter. Il faut essayer de garder les jeux de service, sinon ça va mettre beau­coup de pres­sion et mon service a bien fonc­tionné pendant ces deux premiers tours. J’espère que ça va conti­nuer comme ça », a expliqué Novak Djokovic en confé­rence de presse. Il affron­tera Ricardas Berankis au 3e tour samedi.