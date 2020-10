Novak Djokovic s’est montré très élogieux envers le futur adversaire de Rafael Nadal, Diego Schwartzman.

« Je l’ai vu dans les vestiaires. Et j’ai parlé avec lui. Je lui ai dit que j’avais été très impressionné par sa victoire la veille contre Thiem. Il mérite d’être dans le Top 10. Il mérite de remporter ce match plus que d’autres joueurs, car il travaille d’arrache-pied. C’est une personne très amicale, vraiment très sympa. Et tout le monde adore Diego. Je suis très heureux pour lui ! Je suis fier de lui. Je lui souhaite le meilleur ! Il mérite d’être là où il est. Il a eu beaucoup de bons résultats sur terre battue, mais je pense qu’avec les années, il a aussi amélioré son jeu sur dur. Maintenant, c’est un joueur très complet. Son entraîneur, Chela, je le connais très bien. J’ai joué avec lui de nombreuses années. Il a une éthique de travail très élevée. C’est une bonne équipe. Il a un bon kiné que j’aime beaucoup. J’adore Diego et toute son équipe, et je lui souhaite vraiment le meilleur », a assuré le numéro 1 mondial en conférence de presse.