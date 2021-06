Après sa prome­nade contre Pablo Cuevas (6–3, 6–2, 6–4), Novak Djokovic était satis­fait de sa pres­ta­tion. Il faut dire que le Serbe est très tran­quille dans ce début de Roland Garros où ses deux premiers tours ont tourné à la démons­tra­tion. Nole refuse malgré tout de se projeter sur une éven­tuelle demi‐finale contre Rafael Nadal et souhaite prendre les matchs les uns après les autres, à commencer par son troi­sième tour contre Ričardas Berankis.

« Oui, je joue bien, Je me sens bien. Je suis prêt à aller loin dans ce tournoi. J’espère que ce sera le cas. Je vais prendre un match après l’autre. Jusqu’à présent, les deux premiers matchs que j’ai eus, je les ai joués avec un très haut niveau. Je suis satis­fait de ma perfor­mance aujourd’hui, en parti­cu­lier quand on a un excellent joueur sur la terre battue, quel­qu’un que je n’avais jamais rencontré, il beau­coup de lifts, des balles très diffi­ciles à gérer quand il fait plus chaud, quand les balles sont diffé­rentes par rapport aux dernières années. Elles sont diffé­rentes. Des balles qu’on utili­sait précé­dem­ment à Roland‐Garros. Pendant la journée, elles rebon­dissent très haut. Avec un bon service, c’est une aide précieuse. J’ai trouvé le bon service au bon moment pour me sortir des moments diffi­ciles. »