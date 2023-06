Après avoir répondu très humble­ment à une ques­tion sur l’iden­tité du GOAT, Novak Djokovic, vain­queur d’un 23e titre en Grand Chelem dimanche à Roland‐Garros, un record, a égale­ment évoqué en confé­rence de presse l’emprise psycho­lo­gique qu’il a sur les autres joueurs dans ce format.

« La plupart des gars ressentent beau­coup de pres­sion dans un match en cinq sets contre moi, et c’est exac­te­ment ce que je veux qu’ils ressentent. C’est une bonne chose d’avoir cet avan­tage mental. Mais c’est aussi beau­coup de pres­sion. En tout cas, le voyage n’est pas terminé. Je me sens toujours animé pour jouer mon meilleur tennis dans les meilleurs tour­nois, ceux qui comptent le plus dans l’his­toire. J’attends Wimbledon avec impatience. »

Rendez‐vous dans trois semaines pour le début de Wimbledon (3 au 12 juillet).