Alors qu’il avait bien débuté sa saison avec une demi‐finale en Australie mais aussi une finale à Miami, le Serbe vient de nous offrir deux pres­ta­tions indignes de son talent même s’il faut souli­gner qu’il a rencontré à chaque fois des adver­saires en pleine forme.

En confé­rence de presse à Madrid, Novak a même évoqué de façon concrète sa retraite rajou­tant une couche de complexité à un parcours quelque peu dérou­tant pour ses fans. Au vue des ses perfor­mances et son degré de confiance, on lui conseille­rait presque de faire l’im­passe sur le tournoi de Rome où un certain Jannik Sinner va faire son retour.

En effet, une 3ème défaite au 1er tour ferait de lui un joueur fini, presque lambda.

Mais peut‐être que c’est exac­te­ment ce que recherche le Serbe histoire d’être enfin tran­quille pour le défi de Roland‐Garros. Cette théorie du bluff est diffi­cile à conce­voir mais il est évident que vierge de perfor­mance sur l’ocre, Djokovic ferait peur à personne.

Jusqu’à ce qu’il enchaine quelques victoires du côté de la porte d’Auteuil d’au­tant qu’il sera frais physi­que­ment et qu’il s’amu­se­rait forcé­ment à tromper son monde une énième fois, le sourire en coin, wait an see..