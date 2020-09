Novak Djokovic a réalisé une belle performance, et surtout un premier set abouti. Logiquement, il a été interrogé sur son passé pour savoir s’il avait un souvenir d’un succès presque parfait. Le Serbe n’a pas hésite longtemps : « Un match parfait, ce serait de tout gagner. Mais je ne crois pas que cela arrive, même si cela m’est peut-être arrivé en début de carrière, peut-être en 2019, contre Nadal, à l’Open d’Australie, cela a été un de mes grands matchs, contre un grand rival. En tout cas, cela a été un de ceux où j’ai joué mon tennis de meilleure qualité. Un autre match serait probablement contre Berdych, à la finale de Beijing. Je crois que l’on était 6-0, 5-2, et balle de match sur mon service. C’est le genre de choses dont on se souvient pour toujours, la manière dont j’ai joué. J’ai eu la chance d’avoir beaucoup de grands matchs dans ma carrière. Ces deux-là sont probablement ceux qui m’ont le plus marqué. Au plan des résultats, bien entendu, le match parfait, ce serait 6-0 6-0 6-0, mais cela n’arrive pas souvent, notamment à haut niveau. Comme je vous le dis, ma performance contre Nadal à cet Open d’Australie est probablement une des plus importantes.«