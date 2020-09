« Ces nouvelles balles ne sont pas bonnes pour jouer sur terre battue. Elles sont dangereuses pour les coudes et les épaules des joueurs », pestait Rafael Nadal vendredi.

Ce samedi, c’était au tour de Novak Djokovic de donner son avis sur les nouvelles balles Wilson.

« C’est la première fois que nous utilisons ces balles sur terre battue. Je suis d’accord, les balles sont lourdes. Nous sommes en octobre, il fait très froid et la terre battue est lourde et humide. Les conditions générales affectent également la nature de la balle elle-même. Il est difficile de dire si la balle est lourde de nature ou si c’est le fait de jouer dans ces conditions particulières. La situation est ainsi, nous devons l’accepter, c’est la raison pour laquelle nous sommes venus plus tôt pour essayer de nous habituer aux nouvelles balles et conditions qui sont bien différentes de ce à quoi nous sommes habitués à Roland Garros », a analysé le numéro 1 mondial en conférence de presse.