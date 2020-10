Lors de sa conférence de presse après son succès contre Tsitsipas, le numéro 1 mondial a été interrogé sur le fait de jouer une finale d’un tournoi du Grand Chelem. Sujet qu’il a abordé avec beaucoup de tranquillité : « Les finales de Grands Chelems sont toujours des grands combats de coqs. On se bat toute l’année, on travaille toute l’année pour y parvenir, pour essayer d’être dans ce genre de position, d’espérer soulever un trophée. Je ne pense pas que ce soit le plus grand match que j’ai à jouer. Il y en a eu de plus grand en termes d’importance. Si je dois comparer, même si je n’aime pas faire ça, ce serait probablement la première finale de Wimbledon que j’ai disputée car c’est ce titre que que je voulais vraiment remporter quand j’étais petit. C’était mon rêve d’enfant. En 2016, également contre Murray en finale. Toutes les finales de Roland-Garros que j’ai disputées, c’était toujours le match de ma vie avant de l’emporter pour la première fois. Bien sûr, je dirais que cela revêt une certaine importance quand je joue des finales, Roland-Garros plus que les autres Grands Chelems, parce que c’est le tournoi que j’ai le moins remporté dans ma carrière. Je suis donc extrêmement motivé de mettre ma main sur un nouveau trophée »