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Djokovic, l’oc­ca­sion en or ?

Par
Laurent Trupiano
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On ne va pas porter la poisse à Carlos Alcaraz et sa bles­sure est une très mauvaise nouvelle pour le tennis. 

Son absence à Roland‐Garros serait préju­di­ciable pour le tournoi car il n’est jamais bon que le tenant du titre ne soit pas là pour défendre son trophée. 

Il n’empêche que les fans de Novak Djokovic se moquent un peu de cette situa­tion et on imagine que cela les arran­ge­raient notam­ment en espé­rant que cette situa­tion puisse favo­riser leur idole. 

Il reste que personne ne sait vrai­ment où en est Novak et quel sera son clas­se­ment lors­qu’il faudra dési­gner les têtes de série du tournoi tricolore. 

Le GOAT a les 250 points acquis à Genève à défendre, les risques exstent pour perdre sa 4ème place. 

Mais on a envie de dire que peu importe son « ranking », il est certain, même s’il ne le dira pas que Nolz consi­dère qu’un Roland‐Garros sans Carlos Alcaraz reste une occa­sion, pas forcé­ment en « or », de se dire que le rêve d’un 25ème titre est plus « probable » ou possible, c’est au choix…

Publié le mercredi 22 avril 2026 à 10:10

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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