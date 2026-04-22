On ne va pas porter la poisse à Carlos Alcaraz et sa blessure est une très mauvaise nouvelle pour le tennis.
Son absence à Roland‐Garros serait préjudiciable pour le tournoi car il n’est jamais bon que le tenant du titre ne soit pas là pour défendre son trophée.
Il n’empêche que les fans de Novak Djokovic se moquent un peu de cette situation et on imagine que cela les arrangeraient notamment en espérant que cette situation puisse favoriser leur idole.
Il reste que personne ne sait vraiment où en est Novak et quel sera son classement lorsqu’il faudra désigner les têtes de série du tournoi tricolore.
Le GOAT a les 250 points acquis à Genève à défendre, les risques exstent pour perdre sa 4ème place.
Mais on a envie de dire que peu importe son « ranking », il est certain, même s’il ne le dira pas que Nolz considère qu’un Roland‐Garros sans Carlos Alcaraz reste une occasion, pas forcément en « or », de se dire que le rêve d’un 25ème titre est plus « probable » ou possible, c’est au choix…
Publié le mercredi 22 avril 2026 à 10:10