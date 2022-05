Tenant du titre et perturbé par un début de saison 2022 tronqué, Novak Djokovic, récent vain­queur du Masters 1000 de Rome, semble arriver dans les meilleures condi­tions pour défendre son titre à Roland‐Garros. Mais lors­qu’on lui a demandé s’il se consi­dé­rait comme le favori numéro 1 du tournoi, le joueuse serbe a eu une réponse limpide.

« Lorsqu’on parle des favoris pour Roland-Garros, et plus globa­le­ment sur terre battue, on doit toujours mettre Nadal en premier compte tenu de ses résul­tats notam­ment dans ce tournoi. Alcaraz, vous le savez, de toute évidence, au cours des 4 ou 5 derniers mois, il a vrai­ment réalisé des choses incroyables sur le circuit prin­cipal. Il a eu des résul­tats fabu­leux. Il fait un bon impres­sion­nant au clas­se­ment. Il a des résul­tats phéno­mé­naux pour quel­qu’un de son âge. Il a vrai­ment progressé au cours des 5 ou 6 derniers mois. Quand on est face à un trophée du Grand Chelem, l’idée, c’est de toujours aller loin, de se battre pour l’un des trophées les plus pres­ti­gieux au monde. En plus, quand vous avez gagné l’année d’avant, que vous êtes le cham­pion, c’est encore plus diffi­cile. Quand je repense à la finale de l’an dernier, cela me donne la chair de poule et cela me motive pour essayer de repro­duire cela. De toute évidence, chaque année, chaque saison est diffé­rente. Il y a telle­ment de joueurs qui aime­raient pouvoir soulever ce trophée dans quelques jours. »