Novak Djokovic maîtrise l’art de la commu­ni­ca­tion à la perfec­tion. Il n’est donc pas surpre­nant de le voir mettre la pres­sion sur le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz.

Interrogé ce samedi à l’oc­ca­sion de la journée des médias sur le favori du tournoi, le double lauréat de l’épreuve n’a pas hésité à dési­gner son jeune collègue espa­gnol alors même que le Serbe possède une expé­rience quasi inépuisable.

« C’est le numéro 1 mondial. Il a égale­ment remporté de grands titres sur terre battue cette saison. Cela fait de lui le favori. Même si Alcaraz a gagné un Grand Chelem et moi 22, si on regarde les derniers moments et nos formes respec­tives, il est plus favori que moi. Encore une fois, les Grands Chelems, ce sont des tour­nois diffé­rents. C’est même un sport diffé­rent. On joue au meilleur des cinq manches et c’est l’un des plus beaux tour­nois du monde. Je dirais que l’ex­pé­rience est de mon côté. Dans quelle mesure est‐ce que cela va jouer un rôle suffi­sant ? Si je me retrouve face à lui, on verra. Mais si on regardes les choses du point de vue du jeu en lui‐même et de la forme, il est le favori. »