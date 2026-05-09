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Djokovic met fin déjà au suspens au sujet de Roland‐Garros, c’est très étonnant !

Par
Jean Muller
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En confé­rence de presse, Novak Djokovic a écarté l’idée d’aller faire un tournoi avant Roland‐Garros (24 mai au 7 juin). Pourtant la saison passée, cela avait été plutôt effi­cace puis­qu’il avait remporté le titre à Genève.

« Je suis venu pour faire un ou plusieurs matchs. Malheureusement, il n’y en a eu qu’un. Ce n’est pas grave. Je suis content d’avoir combattu jusqu’au bout. Je tiens à remer­cier le public. C’était incroyable, une fois de plus. Franchement, tout le soutien et l’amour que je reçois, je les apprécie énor­mé­ment. Ce n’est pas une prépa­ra­tion idéale. Ces deux dernières années, je ne me souviens pas d’avoir abordé un tournoi sans aucun problème physique ou de santé. Il y a toujours quelque chose. C’est une nouvelle réalité à laquelle je dois faire face. Oui, c’est frus­trant. En même temps, c’est ma déci­sion de conti­nuer à jouer dans ces condi­tions. C’est comme ça. Cette année, j’irai direc­te­ment à Paris »

Publié le samedi 9 mai 2026 à 07:44

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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