En conférence de presse, Novak Djokovic a écarté l’idée d’aller faire un tournoi avant Roland‐Garros (24 mai au 7 juin). Pourtant la saison passée, cela avait été plutôt efficace puisqu’il avait remporté le titre à Genève.
« Je suis venu pour faire un ou plusieurs matchs. Malheureusement, il n’y en a eu qu’un. Ce n’est pas grave. Je suis content d’avoir combattu jusqu’au bout. Je tiens à remercier le public. C’était incroyable, une fois de plus. Franchement, tout le soutien et l’amour que je reçois, je les apprécie énormément. Ce n’est pas une préparation idéale. Ces deux dernières années, je ne me souviens pas d’avoir abordé un tournoi sans aucun problème physique ou de santé. Il y a toujours quelque chose. C’est une nouvelle réalité à laquelle je dois faire face. Oui, c’est frustrant. En même temps, c’est ma décision de continuer à jouer dans ces conditions. C’est comme ça. Cette année, j’irai directement à Paris »
Publié le samedi 9 mai 2026 à 07:44