En confé­rence de presse, Novak Djokovic a écarté l’idée d’aller faire un tournoi avant Roland‐Garros (24 mai au 7 juin). Pourtant la saison passée, cela avait été plutôt effi­cace puis­qu’il avait remporté le titre à Genève.

« Je suis venu pour faire un ou plusieurs matchs. Malheureusement, il n’y en a eu qu’un. Ce n’est pas grave. Je suis content d’avoir combattu jusqu’au bout. Je tiens à remer­cier le public. C’était incroyable, une fois de plus. Franchement, tout le soutien et l’amour que je reçois, je les apprécie énor­mé­ment. Ce n’est pas une prépa­ra­tion idéale. Ces deux dernières années, je ne me souviens pas d’avoir abordé un tournoi sans aucun problème physique ou de santé. Il y a toujours quelque chose. C’est une nouvelle réalité à laquelle je dois faire face. Oui, c’est frus­trant. En même temps, c’est ma déci­sion de conti­nuer à jouer dans ces condi­tions. C’est comme ça. Cette année, j’irai direc­te­ment à Paris »