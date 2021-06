En confé­rence de presse, Novak Djokovic a tenu à bien expli­quer comment le match s’est déroulé. Le Serbe insiste sur l’idée qu’il avait vrai­ment un plan et que malgré un très mauvais départ, il a su réagir pour fina­le­ment imposer sa loi : « Même si l’en­tame du match n’a pas été bonne, je n’étais pas trop nerveux, parce que j’avais le senti­ment que je frap­pais bien la balle. J’ai pu trouver mon chemin dans le match. Le lift qu’il met sur la balle dans le coin, avec son coup droit, c’est juste incroyable ! Mais moi, j’étais prêt. Je me sentais bien sur le plan mental, physique, j’étais motivé. J’avais un plan de jeu clair, une bonne tactique et je voulais dérouler cela. Au début du match, ça ressem­blait bien à la finale de l’année dernière. Et j’ai réussi à me remettre dans le jeu au premier set, même si j’étais mené 3⁄ 6 , j’ai trouvé mes repères. J’ai pu breaker au deuxième set. Et puis, tout s’est bien déroulé. J’ai trouvé mon service aussi, quand il me manquait un break au quatrième set. Le service n’était pas vrai­ment une grande arme pour moi. J’espérais avoir quelques points gratuits, ou du moins, un meilleur premier service. Je n’y suis pas arrivé avant le quatrième set. Et puis, quand j’étais mené 2⁄ 0 , il y a eu un déclic qui s’est opéré. C’est aussi la qualité du service qui m’a donné quand même quelques points gratuits »