Tête de série numéro 4 à Roland Garros, Novak Djokovic a sûrement placé une croix sur le calendrier à la date du 21 mai. Cette date est celle du tirage au sort du tableau principal du Grand Chelem parisien.
Même s’il en a vu d’autres, cela l’arrangerait forcément de ne pas être dans la même partie de tableau que celle de Jannik Sinner même si d’autres adversaires dangereux peuvent lui barrer la route avant une potentielle finale.
Il reste que ce serait une vraie source de motivation de se dire qu’il pourrait défier l’ogre du circuit sur le court Philippe Chatrier, d’autant que si ce duel a lieu, le Serbe serait sûrement largement soutenu par le public.
Après, cette finale pour l’instant hypothétique peut aussi être cruelle si Sinner, comme c’est le cas aujourd’hui face à tous ces adversaires, lui roule dessus…
Publié le vendredi 15 mai 2026 à 11:55