Tête de série numéro 4 à Roland Garros, Novak Djokovic a sûre­ment placé une croix sur le calen­drier à la date du 21 mai. Cette date est celle du tirage au sort du tableau prin­cipal du Grand Chelem parisien.

Même s’il en a vu d’autres, cela l’ar­ran­ge­rait forcé­ment de ne pas être dans la même partie de tableau que celle de Jannik Sinner même si d’autres adver­saires dange­reux peuvent lui barrer la route avant une poten­tielle finale.

Il reste que ce serait une vraie source de moti­va­tion de se dire qu’il pour­rait défier l’ogre du circuit sur le court Philippe Chatrier, d’au­tant que si ce duel a lieu, le Serbe serait sûre­ment large­ment soutenu par le public.

Après, cette finale pour l’ins­tant hypo­thé­tique peut aussi être cruelle si Sinner, comme c’est le cas aujourd’hui face à tous ces adver­saires, lui roule dessus…