Alors que le match n’était pas encore terminé quand il est arrivé en salle de presse, Novak a dressé le portrait de ses futurs adversaires sans précisé lequel il préférait rencontrer. Au sujet du Brésilie„ Nole a été très clair.
« On dit tellement de bonnes choses de lui depuis quelques années. Je crois que ses qualités et son potentiel sont évidents en tant que joueur de tennis, il n’y a aucun doute. Il a aussi le soutien brésilien partout où il va. Il est bien sur scène, il aime ces occasions. Il aime jouer la nuit. Contre Sinner, cette année, il a bien joué à Indian Wells. Il a gagné contre Rublev en Australie, en trois sets je crois. Cela montre qu’il est là. Il peut monter son niveau de jeu lorsque l’occasion se présente, Il aime les grands matchs, et il sait se trascender dans ces circonstances »
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 10:58