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Djokovic, opposé à Fonseca au 3e tour : « On dit telle­ment de bonnes choses de lui depuis quelques années. Il aime les grands matchs, et il sait se tras­cender dans ces circonstances »

Par
Laurent Trupiano
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Alors que le match n’était pas encore terminé quand il est arrivé en salle de presse, Novak a dressé le portrait de ses futurs adver­saires sans précisé lequel il préfé­rait rencon­trer. Au sujet du Brésilie„ Nole a été très clair.

« On dit telle­ment de bonnes choses de lui depuis quelques années. Je crois que ses qualités et son poten­tiel sont évidents en tant que joueur de tennis, il n’y a aucun doute. Il a aussi le soutien brési­lien partout où il va. Il est bien sur scène, il aime ces occa­sions. Il aime jouer la nuit. Contre Sinner, cette année, il a bien joué à Indian Wells. Il a gagné contre Rublev en Australie, en trois sets je crois. Cela montre qu’il est là. Il peut monter son niveau de jeu lorsque l’oc­ca­sion se présente, Il aime les grands matchs, et il sait se tras­cender dans ces circonstances »

Publié le jeudi 28 mai 2026 à 10:58

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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