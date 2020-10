Tranquille vainqueur du Colombien Galan Riveros au troisième tour, Novak Djokovic a animé la conférence de presse d’après match. Questionné, comme la plupart des joueurs, sur l’utilisation du Hawk-Eye sur terre battue, le numéro 1 mondial s’est prononcé en faveur de sa mise en place mais il est allé encore plus loin. Extraits.

« Quel que soit mon respect pour la tradition et la culture ancienne sur les courts, et pour les gens qui sont sur le court, je ne vois pas pourquoi les tournois, dans le monde entier, n’utiliseraient pas la technique que nous avons au tournoi de Cincinnati et de New York. La technologie est tellement avancée à l’heure actuelle que je ne vois pas pourquoi on devrait se reposer sur des juges de ligne sur le court. Alors, c’est mon avis« , a d’abord expliqué le Serbe avant de s’en prendre directement à l’utilité même des juges de ligne sur le circuit.

« Je risquerais moins de faire ce que j’ai fait à New York s’il n’y avait pas de juge de ligne »

« Ceci étant, c’est une technologie onéreuse, donc il y a un problème économique, mais je pense que c’est le sens de l’histoire et qu’il n’y a pas de raison de conserver les juges de ligne. Oui, les ramasseurs de balles, mais les juges de ligne, je ne vois pas pourquoi. Peut-être pouvez-vous me dire s’il y a une raison pour laquelle on doit les garder, mis à part la tradition de ce sport. Et à ce moment-là, je risquerais moins de faire ce que j’ai fait à New York s’il n’y avait pas de juge de ligne« , a conclu Djokovic qui n’a manifestement pas peur de (re)mettre les pieds dans le plat.