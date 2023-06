Alors qu’il n’a plus joué depuis mardi et sa victoire face à Karen Khachanov en quarts de finale de Roland‐Garros, Novak Djokovic s’est briè­ve­ment exprimé pour certains médias serbes à propos de son duel à venir face à Carlos Alcaraz, prévu ce vendredi à partir de 14h45.

Et visi­ble­ment, l’homme aux 22 titres du Grand Chelem est vrai­ment prêt à en découdre…

« Une demi‐finale de Grand Chelem est un grand événe­ment et un grand match et je serai prêt pour jouer peut‐être le match le plus long du tournoi. Je vais me battre jusqu’à la dernière goutte de sueur et jusqu’à la dernière once d’énergie car je consi­dère que c’est une grande chance de remporter le trophée. »