Quelques minutes après sa victoire auto­ri­taire dimanche face au Chilien Varillas, syno­nyme 17e quali­fi­ca­tion pour les quarts de finale de Roland‐Garros, Novak Djokovic a pu serrer dans ses bras sa fille et son fils, offrant ainsi un moment émouvant.

Dans des propos rapportés sur le site du tournoi, le Serbe a juste­ment parlé du bonheur d’avoir ses enfants avec lui pendant quelques jours à Paris.

« C’est un plaisir pour moi de les voir tous les deux, mon fils et ma fille, hier, aujourd’hui et demain. Quand je suis avec mon fils, qui aime le tennis, je suis une personne diffé­rente. Il me donne beau­coup de moti­va­tion et d’ins­pi­ra­tion pour jouer. Il aime le tennis et peut‐être qu’il jouera ici un jour. »