De passage de longues minutes en confé­rence de presse ce samedi à l’oc­ca­sion de la journée des médias où il a beau­coup été inter­rogé sur l’ab­sence de Rafael Nadal, Novak Djokovic a tenu à revenir sur la décla­ra­tion de l’Espagnol qui a annoncé que 2024 serait proba­ble­ment la dernière saison de son immense carrière.

« Quand Nadal a annoncé qu’il allait disputer la dernière saison de sa carrière, j’ai senti qu’une partie de moi partait aussi avec lui. C’était un choc pour tout le monde. Les gens me deman­daient ce que ça me faisait. Il est l’une des personnes qui a eu le plus d’im­pact sur ma carrière. Il a été une moti­va­tion perma­nente pour conti­nuer à jouer et à rester compé­titif face aux jeunes joueurs qui poussent. Qui mieux que lui aurait pu jouer ce rôle ? Bien sûr, cela me fait aussi penser à ma propre carrière et combien de temps elle va encore durer. Je ne compte pas faire d’an­nonce aujourd’hui, mais j’y pense. Cela m’émeut un peu d’en parler, d’ailleurs. »