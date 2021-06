Novak Djokovic s’est qualifié pour les huitièmes de finale grâce à sa victoire facile contre Ričardas Berankis (6–1 6–4, 6–1). En confé­rence de presse, Nole s’est exprimé sur Rafael Nadal. S’il dit ne pas copier l’Espagnol, il pense quand même que Rafa peut être une source d’inspiration, en parti­cu­lier sur terre battue.

« Il y a toujours des détails que l’on peut imiter des meilleurs joueurs du monde, là où ils excellent. Néanmoins, on a des styles de jeu complè­te­ment diffé­rents. Donc je ne vais pas copier son jeu, quelle que soit la surface d’ailleurs. J’ai mon propre style authen­tique, que j’ai déve­loppé au fur et à mesure des années. Quand vous le regardez jouer, par contre, surtout sur terre battue, il y a toujours matière à apprendre. Moi, je me consi­dère un étudiant de la vie, un étudiant du sport. Quels que soient la carrière et le succès que j’ai pu engranger, je peux toujours apprendre, pas seule­ment de lui d’ailleurs, mais de tout joueur que je peux observer. Parfois, le fait de regarder des vidéos aléa­toires, des matchs aléa­toires, ça peut déclen­cher quelque chose chez vous, et vous pouvez observer quelque chose. Vous pouvez le mettre en œuvre plus tard dans votre jeu. J’essaie toujours de garder l’es­prit ouvert quand je regarde le tennis. »

Pour rappel, les deux hommes pour­raient se croiser dès les demi‐finales.