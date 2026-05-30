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Djokovic « remballe » un jour­na­liste après sa défaite contre Fonseca : « Je m’en fous. Je m’en fous. Je vais vous inter­rompre là. Parlons d’autre chose »

Par
Thomas S
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Novak Djokovic n’était pas d’hu­meur à ressasser le passé lors de sa confé­rence de presse après sa défaite en cinq sets contre Joao Fonseca au troi­sième tour de Roland‐Garros.

Interrogé par un jour­na­liste améri­cain sur sa manière de penser le tournoi après l’ab­sence de Carlos Alcaraz et l’éli­mi­na­tion de Jannik Sinner, le Serbe a rapi­de­ment mis fin au sujet en lui coupant sèche­ment la parole. Extraits. 

Q. Avec Carlos sur la touche et la défaite de Jannik hier, est‐ce que vous avez commencé à vous faire des illu­sions, à rêver et à penser à la suite…
NOVAK DJOKOVIC : Je m’en fous. Je m’en fous. Je vais vous inter­rompre là. Non. Je viens juste de perdre au troi­sième tour. Parlons d’autre chose. Merci.

Publié le samedi 30 mai 2026 à 07:01

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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