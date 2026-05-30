Novak Djokovic n’était pas d’hu­meur à ressasser le passé lors de sa confé­rence de presse après sa défaite en cinq sets contre Joao Fonseca au troi­sième tour de Roland‐Garros.

Interrogé par un jour­na­liste améri­cain sur sa manière de penser le tournoi après l’ab­sence de Carlos Alcaraz et l’éli­mi­na­tion de Jannik Sinner, le Serbe a rapi­de­ment mis fin au sujet en lui coupant sèche­ment la parole. Extraits.

Q. Avec Carlos sur la touche et la défaite de Jannik hier, est‐ce que vous avez commencé à vous faire des illu­sions, à rêver et à penser à la suite…

NOVAK DJOKOVIC : Je m’en fous. Je m’en fous. Je vais vous inter­rompre là. Non. Je viens juste de perdre au troi­sième tour. Parlons d’autre chose. Merci.