Novak Djokovic n’était pas d’humeur à ressasser le passé lors de sa conférence de presse après sa défaite en cinq sets contre Joao Fonseca au troisième tour de Roland‐Garros.
Interrogé par un journaliste américain sur sa manière de penser le tournoi après l’absence de Carlos Alcaraz et l’élimination de Jannik Sinner, le Serbe a rapidement mis fin au sujet en lui coupant sèchement la parole. Extraits.
Q. Avec Carlos sur la touche et la défaite de Jannik hier, est‐ce que vous avez commencé à vous faire des illusions, à rêver et à penser à la suite…
NOVAK DJOKOVIC : Je m’en fous. Je m’en fous. Je vais vous interrompre là. Non. Je viens juste de perdre au troisième tour. Parlons d’autre chose. Merci.
Publié le samedi 30 mai 2026 à 07:01