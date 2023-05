Interrogé sur le plateau de Tennis Channel au sujet de Rafael Nadal, Novak Djokovic a encore rendu un bel hommage à l’Espagnol.

« Chaque fois que nous jouons l’un contre l’autre, c’est une bonne occa­sion de voir où nous en sommes, mais c’est aussi une occa­sion pour l’his­toire, pour les fans. Le nombre de matches que nous avons joués l’un contre l’autre est énorme : Rafa, Roger, moi et même Andy. Avec Roger qui prend sa retraite et Nadal qui annonce qu’il prendra sa retraite en 2024, j’ai du mal à comprendre. J’ai eu un senti­ment étrange quand il l’a annoncé. Vous passez telle­ment de temps sur le circuit face à lui, vous le voyez autant et même plus que mes parents. Vous partagez cette scène pendant si long­temps, au‐delà des riva­lités. Nous n’avons pas partagé beau­coup de temps en privé. Nous n’avons pas pu déve­lopper une rela­tion amicale, j’es­père que nous pour­rons le faire après nos carrières. Il fait partie inté­grante de ma carrière, de ce que je suis en tant que joueur et même en tant que personne. Je suis très recon­nais­sant pour tous les matches que nous avons eus. »