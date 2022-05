Comme l’avait fait plus tôt, Alexander Zverev, le numéro 1 mondial a rappelé que Roland‐Garros était un tournoi du Grand Chelem qui se joue en 5 sets, que c’est l’un des titres majeurs du tennis mondial et que par consé­quent tout est diffé­rent. Un message fina­le­ment clai­re­ment adressé à Carlos Alcaraz, un peu novice en la matière.

« On ne peut pas comparer les perfor­mances d’un joueur avec celles qu’ils peuvent

avoir dans un Grand Chelem. C’est très diffé­rent. En tout cas, c’est mon approche et ma manière de voir et de jouer. J’essaie de croire en moi, puisque je l’ai déjà fait. Je sais ce que cela exige. Je suis vrai­ment Roland‐Garros 2022 exigeant. Je suis heureux et je trouve palpi­tant d’aborder cette année »