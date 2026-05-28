Alors que le match n’était pas encore terminé quand il est arrivé en salle de presse, Novak a dressé le portrait de ses futurs adver­saires sans précisé lequel il préfé­rait rencon­trer. Au sujet du Brésilie„ Nole a été très clair.

« On dit telle­ment de bonnes choses de lui depuis quelques années. Je crois que ses qualités et son poten­tiel sont évidents en tant que joueur de tennis, il n’y a aucun doute. Il a aussi le soutien brési­lien partout où il va. Il est bien sur scène, il aime ces occa­sions. Il aime jouer la nuit. Contre Sinner, cette année, il a bien joué à Indian Wells. Il a gagné contre Rublev en Australie, en trois sets je crois. Cela montre qu’il est là. Il peut monter son niveau de jeu lorsque l’oc­ca­sion se présente, Il aime les grands matchs, et il sait se tras­cender dans ces circonstances »