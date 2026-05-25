Le moins que l’on puisse dire c’est que le compa­triote de Novak, un certain Miomir Kecmanovic n’a pas vrai­ment apprécié le trans­fuge de son coach. Novak, droit dans ses bottes a expliqué hier qu’il l’avait appelé pour s’expliquer.

Et puis, inter­rogé par les médias serbes, Novak a précisé pour­quoi il avait rappelé Troïcki.

« C’est très simple. Viktor me connaît comme un ami – nous nous connais­sons depuis l’âge de huit ou neuf ans. Nous nous connais­sons sur le court, j’ai joué contre lui, j’ai joué en double avec lui, nous avons disputé la Coupe Davis et l’avons gagnée ensemble. Il était sélec­tion­neur et entraî­neur lorsque nous avons remporté la médaille d’or ici. Nous avons voyagé ensemble pendant de nombreuses années. Il est sans aucun doute l’une des personnes les plus proches de moi. Je ne voulais pas faire appel à des inconnus, je n’ai pas la patience pour ça. Je voulais quel­qu’un qui me connaît bien et qui puisse apporter sa contri­bu­tion grâce à son expé­rience. C’est la raison principale. »