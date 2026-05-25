Le moins que l’on puisse dire c’est que le compatriote de Novak, un certain Miomir Kecmanovic n’a pas vraiment apprécié le transfuge de son coach. Novak, droit dans ses bottes a expliqué hier qu’il l’avait appelé pour s’expliquer.
Et puis, interrogé par les médias serbes, Novak a précisé pourquoi il avait rappelé Troïcki.
« C’est très simple. Viktor me connaît comme un ami – nous nous connaissons depuis l’âge de huit ou neuf ans. Nous nous connaissons sur le court, j’ai joué contre lui, j’ai joué en double avec lui, nous avons disputé la Coupe Davis et l’avons gagnée ensemble. Il était sélectionneur et entraîneur lorsque nous avons remporté la médaille d’or ici. Nous avons voyagé ensemble pendant de nombreuses années. Il est sans aucun doute l’une des personnes les plus proches de moi. Je ne voulais pas faire appel à des inconnus, je n’ai pas la patience pour ça. Je voulais quelqu’un qui me connaît bien et qui puisse apporter sa contribution grâce à son expérience. C’est la raison principale. »
Publié le lundi 25 mai 2026 à 10:20