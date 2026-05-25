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Djokovic s’ex­plique après la polé­mique sur son coach Viktor Troïcki : « Je ne voulais pas faire appel à des inconnus, je n’ai pas la patience pour ça. Je voulais quel­qu’un qui me connaît bien et qui puisse apporter sa contri­bu­tion grâce à son expérience »

Par
Laurent Trupiano
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Le moins que l’on puisse dire c’est que le compa­triote de Novak, un certain Miomir Kecmanovic n’a pas vrai­ment apprécié le trans­fuge de son coach. Novak, droit dans ses bottes a expliqué hier qu’il l’avait appelé pour s’expliquer.

Et puis, inter­rogé par les médias serbes, Novak a précisé pour­quoi il avait rappelé Troïcki.

« C’est très simple. Viktor me connaît comme un ami – nous nous connais­sons depuis l’âge de huit ou neuf ans. Nous nous connais­sons sur le court, j’ai joué contre lui, j’ai joué en double avec lui, nous avons disputé la Coupe Davis et l’avons gagnée ensemble. Il était sélec­tion­neur et entraî­neur lorsque nous avons remporté la médaille d’or ici. Nous avons voyagé ensemble pendant de nombreuses années. Il est sans aucun doute l’une des personnes les plus proches de moi. Je ne voulais pas faire appel à des inconnus, je n’ai pas la patience pour ça. Je voulais quel­qu’un qui me connaît bien et qui puisse apporter sa contri­bu­tion grâce à son expé­rience. C’est la raison principale. »

Publié le lundi 25 mai 2026 à 10:20

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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