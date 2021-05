Novak Djokovic n’a que les tour­nois du Grand Chelem en tête. Il l’a répété lors de toutes ses sorties média­tiques. A l’issue de sa défaite à Rome, il a bien voulu expli­quer avec préci­sion comment il allait se préparer lors des deux dernières semaines qu’il lui reste. Son choix est celui du cocon fami­lial et du temps avec les siens : « La première chose que je vais faire la semaine prochaine c’est me reposer le plus possible, car j’ai passé assez de temps sur le court. Je vais donc juste me ressourcer, me ressaisir et recom­mencer à m’en­traîner quelques jours avant le début de l’Open de Belgrade. Là‐bas, en jouant à la maison, nous verrons très proba­ble­ment les fans dans les gradins, donc ce sera formi­dable d’être « alimenter » par cette énergie. Il est impor­tant d’aller à Paris avec un bon feeling, sur et en dehors du court. Aussi, je passerai du temps avec ma famille, ce que je n’aurai pas pu faire si j’étais aller à Paris plus tôt. J’ai commencé à me sentir bien sur terre battue. Donc je pense que si je peux jouer comme je l’ai fait hier soir et aujourd’hui (NDLR : samedi et dimanche), je pense que j’ai de bonnes chances d’aller jusqu’au bout à Paris »