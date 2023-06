A l’issue de sa confé­rence de presse après sa victoire contre le Hongrois Marton Fucsovics, le Serbe a été inter­rogé sur les sautes d’hu­meur qui le prennent parfois lors des matchs qui sont un peu tendus.

En effet, son deuxième tour l’avait vu pester contre son clan dans le premier set extrê­me­ment disputé contre Fucsovics, un compor­te­ment symp­to­ma­tique du Serbe lorsque les choses se corsent pendant ces matchs.

« Si je ne suis pas nerveux sur le court, c’est qu’il y a deux raisons pour ça. Soit je suis en pleine confiance sur le court, soit j’en ai rien à faire. La nervo­sité fait partie de mon métier. Parfois je l’ex­prime plus. Parfois je dialogue avec moi, parfois je commu­nique avec mon équipe. Le plus impor­tant, c’est que quoi qu’il arrive, il faut arriver à se recen­trer et aller dans la bonne direction. »

Une nouvelle preuve de l’im­pli­ca­tion et de la passion qui anime le double vain­queur de Roland‐Garros.