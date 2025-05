Touché par la céré­monie offerte à Nadal dimanche dernier, le staff de Novak Djokovic a imaginé le même scénario à l’Open d’Australie pour le Serbe. Une idée à laquelle le cham­pion olym­pique s’est montré favo­rable, bien qu’il avoue aux médias Serbes que cela ne lui avait pas traversé l’esprit.

« Plusieurs membres de mon équipe ont mentionné que l’Open d’Australie devrait faire ses preuves et se mani­fester, main­te­nant que Roland‐Garros a offert un tel spec­tacle à Nadal. Je n’ai aucune attente, honnê­te­ment, je n’au­rais même pas pensé à l’Open d’Australie s’ils ne me l’avaient pas dit. Bien sûr, j’ai­me­rais être respecté pour tout ce que j’ai accompli, j’ai­me­rais décou­vrir toute cette beauté – en Australie surtout, mais aussi lors de tous les autres Grands Chelems où je jouerai… Tout cela lorsque je déci­derai que c’est la dernière étape… » déclare Novak, avant d’ajouter :

« Maintenant, comment cela se passera‐t‐il ? Je ne sais vrai­ment pas. J’ai été vrai­ment très ému dimanche par tout ce que j’ai vécu person­nel­le­ment, pour moi et pour Nadal. Je pense qu’il méri­tait tout ce qu’il a reçu en termes d’émo­tion et de respect, de la part de tout le monde du tennis et du sport, car c’est une légende et un cham­pion exceptionnel. »