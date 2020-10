Le hasard ne fait jamais les choses à moitié. Ce lundi, Karen Khachanov sert, Novak Djokovic tente tant bien que mal de le retourner mais la balle atterrit…dans le visage d’un juge de ligne. Evidemment, tout le monde s’est remémoré la scène de l’US Open. De la malchance à laquelle a réagi le Serbe en conférence de presse.

« C’était un déjà vu assez perturbant. A vrai dire, j’aimerais savoir comment il va, car je crois que son front était un peu rouge là où la balle a atterri. J’espère qu’il va bien. En tout cas, je trouve qu’il a très bien réagi, et de façon très courageuse, mais en tout cas, la balle l’a bel et bien touché. Etant donné ce qu’il s’est passé à New York, j’imagine que cela va faire couler beaucoup d’encre, mais cela m’est arrivé par le passé. C’est arrivé à d’autres joueurs au cours de ces 15 dernières années. Parfois, lorsque la balle ricoche, et touche quelqu’un dans les gradins par exemple, cela arrive. C’était une situation très étrange, bien entendu », a avoué le numéro 1 mondial.