Pour la première fois de sa carrière, Novak Djokovic se retrouve seul en tête au nombre de titres du Grand Chelem. Il en accu­mule désor­mais 23, soit respec­ti­ve­ment un et trois de plus que Rafael Nadal (22) et Roger Federer (20).

Le Serbe s’est exprimé à ce sujet en confé­rence de presse avec honnê­teté et humilité.

« La vérité, c’est que je me suis toujours comparé à ces gars‐là. Ce sont les deux plus grands rivaux que j’ai eus dans ma carrière. Ils m’ont façonné comme joueur et, d’une certaine manière, ils ont contribué aux succès que j’ai. Il y a eu d’in­nom­brables heures de réflexion, d’ana­lyse, pour savoir comment gagner contre eux à ce niveau‐là. Ces deux gars m’ont beau­coup occupé l’es­prit au cours des 15 dernières années. Dans un sens profes­sionnel bien sûr ! (Rires) C’est donc incroyable de savoir que j’ai une longueur d’avance sur eux en Grand Chelem. Mais, en même temps, chacun écrit sa propre histoire. Tout le monde trace sa propre route et il faut respecter ça. Mais bien sûr, à nous trois, avec Andy, qu’il ne faut pas oublier, on a en quelque sorte fait l’âge d’or du tennis masculin, comme les gens aiment l’ap­peler. Je suis vrai­ment recon­nais­sant de faire partie de ce groupe. »