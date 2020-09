Vainqueur du Masters 1000 de Rome quelques jours après avoir été disqualifié de l’US Open pour avoir jeté involontairement une balle sur une juge de ligne, Novak Djokovic a plutôt bien digérer cet épisode new-yorkais. Pourtant, lorsqu’il a été interrogé lors du média day sur cet incident, le numéro 1 mondial a reconnu qu’il n’était pas prêt d’oublier cette erreur.

« À présent, je fais très attention quand je frappe une balle, a déclaré le Serbe. C’est toujours dans mes pensées et je pense que cela va me hanter encore longtemps. Je vais m’efforcer de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais ce qui s’est passé est derrière moi, je dois l’accepter et tourner la page. Ce fut un choc, mais c’est la vie. Ces choses peuvent arriver. Je ne pense pas que cela aura un impact négatif sur ce que je fais ou ressens sur un court. »

« J’ai gagné à Rome la semaine suivante, je n’ai pas eu le sentiment d’être perturbé émotionnellement, de ne pas être en mesure de montrer mes émotions sur un court. J’ai pu contrôler mes émotions négatives autant que possible. Cela peut se reproduire, je ne vais pas m’acharner sur moi-même. Je dois accepter cela, me pardonner et aller de l’avant. Je suis un être humain, j’ai des lacunes comme tout un chacun. Je veux être la meilleure version de moi-même, sur et en dehors du court. J’exprime mes émotions, c’est comme ça. Mais je ne pense pas que tout ça a un impact sur ce que je suis« , a conclu un Novak Djokovic qui aura à coeur d’effacer cette tâche dans sa carrière avec un 18e titre du Grand Chelem.