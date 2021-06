Mené deux sets à zéro, Novak est allé aux vestiaires pour se changer comme il l’a expliqué à un jour­na­liste en confé­rence de presse. Pour le Serbe, même si cette coupure n’a duré que quelques minutes, cela lui a permis de revenir sur le court avec d’autres inten­tions : « J’ai dû me changer, notam­ment mes sous‐vêtements, si tu as besoin de savoir. Je n’ai pas utilisé les toilettes, si tu as besoin de savoir. Donc dès que je me suis changé, je suis revenu sur le court. Et parfois, même si ce n’est que quelques minutes, d’avoir une coupure comme cela, du court, de quitter cet envi­ron­ne­ment, cela permet de tout remettre à zéro. Je l’ai expé­ri­menté dans le passé, dans des situa­tions simi­laires. On a le senti­ment que c’est une pause très courte, mais le fait de quitter le court pendant quelques instants, cela fonc­tionne très bien, menta­le­ment. Cela permet de respirer un bon coup, de revenir sur le court, et de retrouver du poil de la bête »