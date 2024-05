Lors de sa confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour le deuxième tour de Roland‐Garros ce mardi soir, Novak Djokovic a été inter­rogé sur sa présence dans les gradins lors du duel entre Alexander Zverev et son son grand rival, Rafael Nadal.

« Il a très bien joué par rapport à ce qu’on l’a vu faire, où est‐ce que c’était ? À Rome et à Barcelone. Il a joué un bien meilleur niveau ici. Certes, il a perdu en 3 sets, mais le deuxième et le troi­sième set étaient très serrés. Il aurait pu faci­le­ment gagner l’un de ces 2 sets et peut‐être que le match serait allé dans un autre sens. Il n’a pas eu de chance avec le tirage. Zverev est en pleine forme en ce moment, il a gagné Rome et il sert très bien. Il est diffi­cile de jouer contre Sascha lors­qu’il joue si bien. Cela a été un plaisir de le regarder. Je ne me souviens plus de la dernière fois où j’ai regardé un set en match en direct à un tel niveau autre que les matchs de la Coupe Davis. Cela a été un plaisir. J’ai vu qu’Iga, Alcaraz étaient là. Nous avons tous voulu ressentir l’am­biance, avoir un aperçu de ce moment qui est peut‐être un moment unique, peut‐être son dernier moment sur les courts ici, mais appa­rem­ment ce n’est peut‐être pas le cas. »