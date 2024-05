Au micro d’Eurosport après sa victoire auto­ri­taire contre Roberto Carballes Baena au deuxième tour de Roland‐Garros, Novak Djokovic a fait le point sur la situa­tion de son coach. Pour rappel, le numéro 1 mondial a annoncé sa sépa­ra­tion avec Goran Ivanisevic en mars dernier.

« Boris Bosnjakovic est ici avec moi. C’est quel­qu’un avec qui j’ai travaillé dans les premières phases de ma carrière profes­sion­nelle, il était entraî­neur adjoint, il voya­geait un peu, puis il a été entraî­neur prin­cipal dans le centre de tennis que nous avons à Belgrade. Depuis plusieurs années, il travaille sur diffé­rents projets que nous menons ensemble sur la métho­do­logie et l’ana­lyse vidéo. C’est donc lui qui fournit des infor­ma­tions sur le jeu de mes prochains adver­saires, sur mon propre jeu, que moi et le reste des membres de l’équipe analy­sons ensuite. Il est ici, je l’ai invité à venir et à se joindre à nous. Je le connais depuis long­temps, tout comme je connais Nenad Zimonjic, qui m’a accom­pagné lors des deux derniers tour­nois. Je me sens à l’aise avec eux pour le moment. Honnêtement, je ne veux pas préci­piter ma déci­sion. Je pense que j’ai pas mal d’ex­pé­rience et que je sais ce qu’il faut faire, mais j’ai aussi besoin de quel­qu’un qui a joué au tennis et qui connaît le tennis, j’ai besoin d’yeux sur le côté du terrain. »

A noter que le Serbe affron­tera Lorenzo Musetti (tombeur de Gaël Monfils) pour une place en huitièmes de finale.