Comme le relate notre confrère serbe, Sasa Ozmo, Novak Djokovic a été informé d’une bien mauvaise nouvelle ce jeudi soir après sa victoire au deuxième tour de Roland‐Garros face à Corentin Moutet.

En effet, l’un de ses amis de longue date, Miljan Amanovic, qui est aussi physio­thé­ra­peute, a été admis à l’hô­pital. Interrogé à ce sujet, Novak a fait part de son inquiétude.

Malheureusement, Miljan est à l’hôpital. Il a eu un problème grave aujourd’hui (jeudi) et a été opéré. Je ne voudrais pas entrer dans les détails. Nous sommes tous très inquiets. Son était est actuel­le­ment stable, mais la situa­tion n’est pas idéale. Il devra rester à l’hô­pital quelques jours. Nous sommes tous inquiets. J’espère que tout ira bien. »

