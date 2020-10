Lors de sa conférence de presse, Novak Djokovic a fait un portrait assez élogieux de Stefanos Tsitsipas. Il est vrai que si le Grec joue au même niveau que face à Rublev en quart de finale, il pourra lui poser des problèmes : « Il est un des meilleurs joueurs au monde. Il mérite son classement. Il joue le tennis de sa vie. Ces douze derniers mois, il a gagné le Masters à Londres. Il est très régulier dans ses résultats sur toutes les surfaces. Son jeu est complet. C’est un grand joueur. Son service et son coup droit sont ses armes. Il met beaucoup d’effet sur son revers. Il vient au filet. Il peut jouer de façon agressive et bien défendre parce qu’il se déplace très bien. Je pense qu’il est l’un des joueurs qui travaillent le plus. Il a une excellente équipe avec son père, Patrick Mouratoglou. Il a grandi dans son académie, une des meilleures académies de tennis au monde. Je connais très bien Patrick, c’est un incroyable professionnel. Je m’attends à un défi très difficile pour nous deux »