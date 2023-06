De passage ce mercredi soir en confé­rence de presse après sa victoire en patron face à Marton Fucsovics au deuxième tour de Roland‐Garros, Novak Djokovic, après s’être bien moqué d’un jour­na­liste à propos de son fameux patch collé sur la poitrine, est égale­ment revenu sur son message poli­tique et polé­mique écrit sur la caméra à l’issue de son premier tour.

« Je n’ai pas de mal à dire les choses. Je pour­rais le redire, mais ce n’est pas néces­saire. Vous pouvez me citer si vous voulez le faire, vous avez tout noté. Je sais que des gens ne sont pas d’ac­cord, mais les choses sont ce qu’elles sont. C’est quelque chose qui compte pour moi. Un Grand Chelem sans polé­mique, je ne pense pas que ce soit possible pour moi… C’est peut‐être aussi ce qui me motive ! »