Lors de son passage au micro d’Alex Corretja sur le court central, quelques minutes après sa victoire face à Carlos Alcaraz en demi‐finales de Roland‐Garros, Novak Djokovic a fait plus que rendre hommage à son adver­saire en recon­nais­sant bien volon­tiers qu’il n’était pas du tout au mieux physi­que­ment à la fin du deuxième set remporté par l’Espagnol.

« En fait, on était tous les deux dans les limites de nos capa­cités physiques. Je n’étais pas très frais du tout vers la fin du deuxième set. On s’est vrai­ment rendu coup pour coup, un set partout, et il a eu des crampes. Et à partir de ce moment‐là, le match était évidem­ment diffé­rent. J’ai juste essayé de rester concentré et présent, je voyais bien qu’il avait des diffi­cultés mais je ne voulais pas trop réflé­chir à ce qui lui arri­vait. Mais j’ai beau­coup de respect pour lui et j’es­père qu’il reviendra très rapidement. »