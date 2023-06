Il est dans la conscience commune que Rafael Nadal possède la majo­rité des records quand on discute du Grand Chelem se dispu­tant sur la terre battue parisienne.

Pourtant, le joueur serbe a aujourd’hui dépassé le natif de Manacor en nombre de quali­fi­ca­tions en quarts de finale à Roland Garros, et si cela peut surprendre, c’est surtout le témoin de la constance et de la longé­vité du Serbe au plus haut niveau.

📊 Les plus grands nombres de quali­fi­ca­tions en 1⁄ 4 de finale de Roland Garros :

🇷🇸 Novak Djokovic – 17 ⬆️

🇪🇸 Rafael Nadal – 16

🇨🇭 Roger Federer – 12

🇺🇸 Andre Agassi – 9

🇦🇷 Guillermo Vilas – 9

🇺🇸 Jimmy Connors – 8pic.twitter.com/t53DOOPGYb — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) June 4, 2023

On ne doute pas que le Serbe ne se satis­fera pas de cette stat’ et cher­chera à aller cher­cher son troi­sième titre à la porte d’Auteuil, lui qui est dans ce domaine encore 12 longueurs derrière son homo­logue espagnol.